Gleichstellung in Thüringen Rot-Rot-Grüne gegen Ramelow

Die Hälfte der Listenplätze für Frauen: In Thüringen gilt das Paritätsgesetz. Doch Ministerpräsident Ramelow will es gemeinsam mit der CDU aussetzen - und stößt damit in seiner Minderheitskoalition auf Unverständnis.