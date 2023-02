Das Tragen eines Kostüms, das die Kleidung indigener Völker Nordamerikas imitiert sowie die Verwendung des Begriffs »Zigeunerschnitzel« gelten als umstrittene Gesten, da viele Menschen sie als rassistisch empfinden. Auch die Verwendung des Begriffs »Sprachpolizei« sowie die Attacken gegen eine genderneutrale Sprache sind problematisch, weil sie rechtes Gedankengut widerspiegeln.

Heftige Kritik von Grünen und Linken

Mohrings Provokationen ernteten bei den Thüringer Grünen heftige Kritik. »Wann begreifen #Mohring & Co endlich, dass sie mit derlei Aktionen & rechtem Sprech die rechtspopulistische Stimmung in #Thüringen nur noch weiter anheizen?«, schrieb die Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm auf Twitter. Mit solchen Aktionen treibe die CDU immer mehr in die Arme der AfD.