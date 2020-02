Regierungschaos in Thüringen Lieberknecht sagt als Übergangsministerpräsidentin ab

Ex-Ministerpräsidentin Lieberknecht will nicht Übergangsregierungschefin in Thüringen werden. Grund seien unterschiedliche Vorstellungen der Parteien über den Zeitpunkt von Neuwahlen, so die CDU-Politikerin.