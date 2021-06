Geplante Neuwahlen in Thüringen Linke kündigt Antrag auf Auflösung des Landtags an

Nur mit Mühe verständigten sich die rot-rot-grüne Koalition und die CDU in Thüringen auf eine Auflösung des Erfurter Landtags. Kurz bevor es an den Vollzug gehen soll, melden zwei Linken-Abgeordnete Vorbehalte an.