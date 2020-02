Reaktionen auf geplante Parlamentsauflösung "Und, war's das wert, FDP?"

"Machtgeilheit first, Konsequenzen second"? Die Aufregung um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hält an. Nach der Ankündigung des Rückzugs von Thomas Kemmerich äußern sich viele Politiker erleichtert.