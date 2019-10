Thüringer Landtag Offenbar hält nur noch eine Stimme die FDP über der Fünf-Prozent-Hürde

Schon in der Nacht der Landtagswahl in Thüringen musste die FDP um den Einzug in den Landtag zittern, mit nur fünf Stimmen kam sie schließlich über die Fünf-Prozent-Hürde. Nun hat laut einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen Zeitung" der Wahlkreisausschuss in Weimar die Zahl der dort für die Liberalen abgegebenen Stimmen nach unten korrigiert. Statt 1662 Stimmen haben sie demnach nur 1658 Stimmen erhalten - somit läge die FDP nur noch mit einer Stimme über der Fünf-Prozent-Hürde.

Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag war die Linke stärkste Kraft geworden. Sie gewann laut vorläufigem Endergebnis 31 Prozent der Stimmen. Darauf folgte die AfD mit 23,4 Prozent der Stimmen, auf dem dritten Platz lag die CDU mit 21,8 Prozent der Stimmen. Die SPD bekam nur 8,2 Prozent, die Grünen erreichten 5,2 Prozent der Stimmen.

Weitere Stimmverluste für FDP möglich

Die bisherige rot-rot-grüne Koalition hat damit ihre Mehrheit im Landtag verloren. Die Koalitionsbildung gestaltet sich äußerst schwierig. CDU und FDP haben eine Zusammenarbeit mit der Linken bereits ausgeschlossen. Denkbar wäre nun eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Führung des bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow oder eine Minderheitsregierung der sogenannten Simbabwe-Koalition aus CDU, FDP, SPD und Grünen.

Fliegt die FDP aus dem Landtag, würde das die Mehrheitsverhältnisse noch einmal ändern. Weitere Stimmverluste für die FDP sind möglich - derzeit tagen sämtliche Stadt- und Wahlkreisausschüsse, um die Wahlergebnisse zu prüfen. Das amtliche Endergebnis wird am 7. November erwartet.

Zudem prüft laut MDR die Staatsanwaltschaft Erfurt eine Anzeige wegen Wahlfälschung gegen einen FDP-Politiker. Demnach habe er auf einen Wahlhelfer Einfluss genommen. FDP-Landeschef Thomas Kemmerich weist die Vorwürfe zurück.