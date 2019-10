Die Linke dürfte nach ersten Hochrechnungen bei der Wahl in Thüringen erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland werden. Demnach kommt sie auf ein Rekordergebnis von 29,7 Prozent der Stimmen (2014: 28,2). Die Regierungsbildung dürfte jedoch schwierig werden.

Die CDU, die bis 2014 den Regierungschef in Erfurt stellte und bislang in dem Land immer vorne lag, stürzte demnach auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis: Sie erhielt nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF 22,2 bis 22,6 Prozent und ist damit voraussichtlich drittstärkste Kraft. 2014 war sie noch auf 33,5 Prozent der Stimmen gekommen. Im Vorfeld hatte die CDU ausgeschlossen, eine gemeinsame Regierung mit der Linken zu bilden. Auch mit der AfD will die CDU in keinem Fall regieren.

Die SPD musste ebenfalls herbe Verluste verzeichnen. Die Partei sackte mit 8,3 bis 8,6 Prozent in den einstelligen Bereich ab, 2014 waren es noch 12,4 Prozent.

Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geprägt wird, konnte ihr Ergebnis mehr als verdoppeln und wurde mit 23,6 bis 23,8 Prozent (10,6) zweitstärkste Kraft. Im Vorfeld hatten alle anderen Parteien ausgeschlossen, mit der AfD zu koalieren.

In den Hochrechnungen kommen die Grünen auf 5,4 Prozent (5,7) und schaffen es damit noch ins Parlament. Noch knapper wird es für die FDP. Sie könnte es den Hochrechnungen zufolge mit fünf Prozent wahrscheinlich in den Landtag schaffen, in dem sie zuletzt nicht vertreten war.

Landtagswahl Thüringen 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 19.14 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 22,7 -10,8 Die Linke 29,9 +1,7 SPD 8,4 -4 AfD 23,7 +13,1 Grüne 5,3 -0,4 FDP 5 +2,5 Sonstige 5 -2,1 Sitzverteilung Insgesamt: 88 Mehrheit: 45 Sitze 28 8 5 4 21 22 Die Linke (28) SPD (8) Grüne (5) FDP (4) CDU (21) AfD (22) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 19.24 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 22,1 -11,4 Die Linke 29,8 +1,6 SPD 8 -4,4 AfD 23,6 +13 Grüne 5,4 -0,3 FDP 5,4 +2,9 Sonstige 5,7 -1,4 Sitzverteilung Insgesamt: 88 Mehrheit: 45 Sitze 28 7 5 5 21 22 Die Linke (28) SPD (7) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Damit zeichnete sich zunächst eine schwierige Regierungsbildung ab, die bisherige rot-rot-grüne Regierung hätte demnach keine Mehrheit mehr. Die Wahlbeteiligung lag mit 65,5 Prozent deutlich über der Marke von 52,7 Prozent bei der Landtagswahl vor fünf Jahren (Lesen Sie hier eine Blitzanalyse der Landtagswahl).

Für die Linkspartei unter dem populären Ministerpräsidenten Bodo Ramelow lassen die Hochrechnungen das bislang beste Ergebnis der Partei bei einer Landtagswahl erwarten. Die CDU und die SPD dürften ihre bislang schlechtesten Ergebnisse bei einer Landtagswahl in Thüringen einfahren.

Ramelow sieht klaren Regierungsauftrag

Laut den Hochrechnungen dürfte der neue Landtag 88 Sitze haben. Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die Linke auf 27 Sitze, die CDU auf 21, die AfD auf 22. Die SPD könnte acht Abgeordnete in den Landtag entsenden, Grüne und FDP lägen bei jeweils fünf Mandaten.

Ramelow sieht in dem Ergebnis einen klaren Regierungsauftrag: "Ich sehe mich ganz klar bestätigt", sagte er am Sonntag. "Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei bekommen hat, ist der Regierungsauftrag klar bei meiner Partei. Und ich werde diesen Auftrag auch annehmen." Wegen der guten Wahlbeteiligung sei er stolz auf das Land Thüringen. "Die Wahlbeteiligung ist seit Langem nicht mehr so hoch gewesen, deswegen ist es ein großer Tag für unser Parlament."

Es gibt keine Frist, wann eine Regierung stehen muss. Der Ministerpräsident bleibt so lange geschäftsführend im Amt, bis ein neuer gewählt ist (Hier geht es zu unserem Live-Blog zur Thüringen-Wahl).