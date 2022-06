Kühnert sagte dem SPIEGEL: »In der CDU ist jetzt Führung gefragt, denn im Landtag in Erfurt wird auch die Autorität von Parteichef Friedrich Merz herausgefordert.« Offenbar sei man in der CDU der Auffassung, im Zusammenspiel mit der AfD beginne die Sperrzone erst bei gemeinsamen Koalitionen. »Wer so argumentiert, der hat nichts gelernt.« Der CDU verblieben nun noch wenige Tage, um dem Freistaat Thüringen einen »Bärendienst zu ersparen«.