Überblick der Thüringer Regierungskrise vom Wahlabend im Oktober 2019 bis heute – Teil drei:- Thüringens CDU-Chef Mohring kündigt als Konsequenz aus der Krise seinen Rückzug nicht nur als Fraktions-, sondern auch als Parteivorsitzender an.- Tausende Menschen protestieren in Erfurt gegen die Ministerpräsidentenwahl mit AfD-Stimmen. Die Veranstalter – der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Initiative "Unteilbar" – sprechen von 18.000 Teilnehmern, die Polizei von 9.000.- Ramelow schlägt die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als Chefin einer "technischen Regierung" vor. Sie soll das Land in schnelle Neuwahlen führen.- Die CDU-Landtagsfraktion geht nur teilweise auf den Ramelow-Vorschlag ein und stellt Bedingungen. Schnelle Neuwahlen lehnt sie ab.- Lieberknecht zieht ihre Bereitschaft, als Interimsministerpräsidentin zu agieren, zurück. Der Grund: die sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Linke, SPD und Grünen sowie der CDU über den Zeitpunkt von Neuwahlen.- Linke, SPD und Grüne einigen sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Dafür schlägt die Linke-Fraktion erneut Ramelow vor. Zudem verständigen sich die vier Parteien auf eine Neuwahl am 25. April 2021. Bis dahin soll eine Stabilitätsvereinbarung Mehrheiten vor allem für den Haushalt 2021 ermöglichen.- Die Bundes-CDU lehnt die Einigung ab. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht die Glaubwürdigkeit seiner ganzen Partei in Gefahr, wenn ein Linker mit Hilfe der CDU gewählt würde. Die Thüringer CDU erklärt, es gebe keine Garantien für die Wahl Ramelows: Sie wähle "im Thüringer Landtag Bodo Ramelow nicht aktiv als Ministerpräsidenten mit".: CDU-Landesvize Mario Voigt wird als Nachfolger von Mohring zum neuen Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion gewählt. Voigt war Chefunterhändler bei der Stabilitätsvereinbarung. Die AfD nominiert ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke für die Ministerpräsidentenwahl. Höcke gilt als Wortführer des rechtsnationalen "Flügels" der AfD.Der Wahltermin am 4. März steht auf der Kippe. Grund ist der Verdacht einer Coronavirus-Infektion des CDU-Abgeordneten Volker Emde . Dieser bestätigt sich aber nicht. Hätte er sich bestätigt, wäre die Wahl verschoben worden.