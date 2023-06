Im kommenden Jahr soll in Thüringen ein neuer Landtag gewählt werden. Die seit Jahren äußert komplizierte politische Situation im Freistaat dürften die Wahlen kaum auflösen: In den Umfragen liegt die AfD seit Längerem auf Platz eins. Der Landesverband wird vom als besonders radikal geltenden Fraktionschef Björn Höcke angeführt, der per Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf. Erst vor wenigen Tagen wurde Höcke wegen Verwendung von NS-Vokabular angeklagt. Sein Landesverband wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.