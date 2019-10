Landtagswahl in Thüringen "So ein Ergebnis haben wir uns kaum träumen lassen"

Bei der Landtagswahl in Thüringen sind die Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow laut Hochrechnungen erstmals in einem Bundesland stärkste Partei geworden. "Ich sehe mich ganz klar bestätigt. Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei bekommen hat, ist der Regierungsauftrag klar bei meiner Partei. Und ich werde diesen Auftrag auch annehmen", sagte er. Wegen der guten Wahlbeteiligung (rund 65,5 Prozent) sei er stolz auf das Land Thüringen. "Die Wahlbeteiligung ist seit Langem nicht mehr so hoch gewesen, deswegen ist es ein großer Tag für unser Parlament."

Ramelow kündigte an "mit allen demokratischen Parteien" über eine Regierungsbildung reden zu wollen. Das würde auch die CDU mit einschließen - diese hatte sich bereits vor den Wahlen klar dagegen ausgesprochen.

Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, sprach von einem "historischen, sensationellen Sieg". Es gebe "überhaupt keine andere Möglichkeit", als dass Ramelow Ministerpräsident bleibe. Die Linke habe sich "so ein Ergebnis kaum träumen lassen", sagte Bartsch.

Zweiter großer Gewinner ist die AfD, die im Vergleich zur Wahl 2014 ihr Ergebnis laut ersten Hochrechnungen mehr als verdoppelte. "Die Thüringer haben heute die Wende 2.0 gewählt", sagte AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke. Das Ergebnis sei ein klares Nein zur erstarrten Parteiendemokratie. "Wir wollen eine neue vitale Demokratie in Thüringen und in Deutschland." AfD-Chef Jörg Meuthen sagte im ZDF, man erlebe den Niedergang der ehemaligen Volksparteien. SPD und CDU kämen zusammen in Thüringen nur auf 30 Prozent der Stimmen.

2014 war die CDU noch stärkste Partei geworden, nun stürzte sie dramatisch ab: Mit nur noch rund 22,5 Prozent der Stimmen wäre sie laut Hochrechnungen hinter der AfD auf Platz drei.

"Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben."

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sprach von einem "bitteren Abend" für die CDU, "aber auch für die demokratische Mitte". Zum ersten Mal gebe es keine Mehrheit für die politische Mitte mehr in einem Bundesland. Das zeige, wie polarisiert die Lage in Thüringen sei, die politischen Ränder seien gestärkt.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schloss eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei oder der AfD aus. "Unser Wort gilt nach den Wahlen genauso wie wir es vor den Wahlen gesagt haben", sagt er. "Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben."

Die SPD verlor im Vergleich zu 2014 nochmals deutlich und erreicht nur noch ein einstelliges Ergebnis. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt in der ARD, das Ergebnis sei "natürlich nicht schön" für seine Partei. Die Sozialdemokraten müssten nun ihre Verantwortung wahrnehmen und prüfen, was möglich sei und was nicht. Die AfD dürfe nicht an einer Regierungsbildung beteiligt werden.

Grünenchef Robert Habeck führte das mäßige Abschneiden seiner Partei auf die geringe Veränderungsbereitschaft in Ostdeutschland zurück. "In Thüringen speziell war der Wahlkampf noch mal härter, geradezu unversöhnlich", sagt er. "Alle demokratischen Parteien sollten miteinander gesprächsfähig sein."

FDP will nicht mit Linken regieren

FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich wertete das Ergebnis für seine Partei als Erfolg. Im Vergleich zur vorangegangenen Landtagswahl hätten die Liberalen ihr Ergebnis verdoppelt, sagte Kemmerich. Hochrechnungen sahen sie am Sonntagabend knapp im Landtag. Sollte seine Partei nun in den Landtag einziehen, werde sie kein Bündnis mit der Linkspartei eingehen, bekräftigte Kemmerich. "Ein Bündnis mit der Linken schließe ich weiter aus", sagte er. "Wir wollen die Regierung Ramelow beenden."

Etwas vorsichtiger äußerte sich FDP-Parteichef Christian Lindner. Er lehnte zwar eine Koalition mit SPD, Grünen und Linken ab, doch man werde sehen, was in den nächsten Tagen komme. "Vielleicht gibt es andere Konstellationen, die eine sachbezogene Zusammenarbeit möglich machen, ich denke da an eine Minderheitsregierung."