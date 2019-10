Wahl in Thüringen AfD-Spitzenkandidat Höcke verpasst Direktmandat

Der Thüringer AfD-Landeschef hat bei der Landtagswahl kein Direktmandat bekommen: Björn Höcke erhielt in seinem Wahlkreis Eichsfeld I nach Auszählung fast aller Stimmbezirke rund 21 Prozent der Erststimmen - und kam damit auf Platz zwei. Die meisten Stimmen bekam mit knapp 49 Prozent der CDU-Kandidat Thadäus König.

Bei den Landtagswahlen erreichte die AfD am Sonntag 23,4 Prozent und wurde damit zweitstärkste Kraft. Noch 2014 holte die Partei 10,6 Prozent der Stimmen. Da im Vorfeld allerdings alle Parteien ausgeschlossen hatten, mit der AfD zu koalieren, wird sie keine Regierung stellen. Höcke gilt als Wortführer des völkisch-nationalistisch "Flügels" der AfD (lesen Sie hier alle Neuigkeiten zur Wahl in Thüringen in unserem Newsblog).

Auch bei den Zweitstimmen landete die CDU in Höckes Wahlkreis den Angaben zufolge mit gut 40 Prozent auf dem ersten Platz. Auf Platz zwei lag die AfD mit rund 22 Prozent, gefolgt von der Linken mit knapp 18 Prozent.

Ramelow erhält Direktmandat zurück

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat hingegen sein Direktmandat zurückerobert. Er lag nach Auszählung fast aller Stimmbezirke in seinem Wahlkreis Erfurt III mit 42 Prozent der Stimmen weit vorn. Auf den zweiten Platz kam der CDU-Politiker Dominik Kordon mit 16,5 Prozent. Platz drei ging mit gut 14 Prozent an Marek Erfurth von der AfD.

Landtagswahl Thüringen 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 23.02 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 21,8 -11,7 Die Linke 31 +2,8 SPD 8,2 -4,2 AfD 23,4 +12,8 Grüne 5,2 -0,5 FDP 5 +2,5 Sonstige 5,4 -1,7 Sitzverteilung Insgesamt: 90 Mehrheit: 46 Sitze 29 8 5 5 21 22 Die Linke (29) SPD (8) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 22.39 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 21,8 -11,7 Die Linke 31 +2,8 SPD 8,2 -4,2 AfD 23,5 +12,9 Grüne 5,2 -0,5 FDP 5 +2,5 Sonstige 5,3 -1,8 Sitzverteilung Insgesamt: 90 Mehrheit: 46 Sitze 29 8 5 5 21 22 Die Linke (29) SPD (8) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Ramelow hatte schon früher das Direktmandat in dem Wahlkreis geholt. Bei der Landtagswahl 2014 verlor er es jedoch an die CDU-Politikerin Marion Walsmann. Ramelow zog über die Landesliste ins Parlament ein, legte sein Mandat aber nach der Wahl zum Ministerpräsidenten nieder.

Die CDU hat bei der Landtagswahl in Thüringen die meisten Direktmandate gewonnen. Die Christdemokraten holten am Sonntag nach Auszählung fast aller Wahlbezirke insgesamt 21 der 44 Wahlkreismandate, über die die Wähler mit der Erststimme entschieden. Auf die Linkspartei und die AfD entfielen laut Statistik des Landeswahlleiters jeweils elf Direktmandate.

AfD-Politiker holt Direktmandat in Tiefensee-Wahlkreis

Der SPD-Spitzenkandidat in Thüringen, Wolfgang Tiefensee, bekam bei der Landtagswahl kein Direktmandat. Er kam nach Auszählung fast aller Wahlbezirke in seinem Wahlkreis Gera II mit gut 15 Prozent der Erststimmen lediglich auf Platz drei. Platz eins ging an den AfD-Kandidaten Wolfgang Lauerwald mit fast 33 Prozent. Mit 29 Prozent kam der Linken-Politiker Andreas Schubert auf Platz zwei.

Tiefensee war als Spitzenkandidat seiner Partei in die Wahl gezogen. Der Landeswirtschaftsminister hat bisher kein Landtagsmandat. Bei den Zweitstimmen in seinem Wahlkreis lag den Ergebnissen zufolge die Linke mit gut 34 Prozent vorn, gefolgt von der AfD mit knapp 30 und der CDU mit knapp 15 Prozent. Die SPD kam mit knapp acht Prozent lediglich auf Platz vier.