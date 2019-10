Thüringen-Wahl Ramelow gewinnt - kann er auch regieren?

Ministerpräsident Bodo Ramelow gewinnt die Wahl in Thüringen. Doch ob sein Linksbündnis weiter machen kann, ist unsicher. Was sind die Optionen? Und was sind die Folgen für die GroKo in Berlin?

Christof STACHE/ AFP Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow: Profitierte von der Polarisierung