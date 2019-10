Die Regierungsbildung nach der Landtagswahl in Thüringen könnte umständlich werden - auch weil die CDU ihre angedeutete Kompromissbereitschaft mit der Linken wieder verworfen hat. Am Montagabend gaben die Christdemokraten eine Pressemitteilung mit dem Titel "Keine Koalition mit Linke oder AfD" raus.

Nach einer ersten Analyse und Bewertung Landtagswahl gelte für die CDU in Thüringen das Gleiche wie vor der Wahl, hieß es. "Ich kann mir keine Situation vorstellen, dass die abgewählte rot-rot-grüne Landesregierung durch die Unterstützung der CDU in eine neue Regierungsverantwortung gehoben wird", wurde Spitzenkandidat Mike Mohring zitiert. "Das schließt sich aus."

Mohring wollte Gespräche eigentlich nicht ausschließen

Wenige Stunden zuvor hatte Mohring noch ganz anders geklungen. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte er zur Frage nach einer möglichen Koalition zwischen den Linken und der CDU, seine Partei sei bereit für die Verantwortung, müsse aber noch ausloten, was dies für Thüringen heiße. "Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht", so Mohring am Morgen. Er wolle nicht von vornherein ein Gesprächsangebot ablehnen.

In ihrer Pressemitteilung verwies die CDU nun wieder auf den Beschluss der CDU Deutschlands und Thüringens, nicht mit der AfD und der Linken zu koalieren. Mit Ministerpräsident Bodo Ramelow will sich Mohring dennoch treffen, allerdings aus "staatspolitischer Verantwortung", wie es hieß. Die CDU bemängelte eine mögliche geschäftsführende linke Regierung ohne Legitimation im Amt. "Es ist nicht unsere Aufgabe, für diese Legitimation zu sorgen."

Die Linke hat laut aktuellem Stand der Auszählung 31,0 Prozent der Stimmen geholt, hätte mit den alten Koalitionspartnern SPD und den Grünen aber keine Mehrheit mehr. Eine Regierung aus Linken und CDU (21,8 Prozent) kämme jedoch auf über 50 Prozent der Stimmen.

Der geschäftsführende Landesvorstand der Linken wurde am Montagabend beauftragt, mit allen im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD Gespräche aufzunehmen, "um die Möglichkeit für eine stabile Regierung in Thüringen auszuloten", teilte die Partei mit.