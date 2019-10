Wahl in Thüringen Prognose zur Wahl: Linke klar vorn, Patt in Thüringen zeichnet sich ab

Bis 18 Uhr konnten die 1,7 Millionen Wahlberechtigten in Thüringen ihre Stimme abgeben. Laut ersten Prognosen gewinnt Die Linke deutlich hinzu. Sie kam laut ARD und ZDF auf rund 30 Prozent, die CDU mit 22 Prozent auf ihr bisher schlechtestes Landesergebnis. Die AfD kommt auf etwa 24 Prozent und kann ihr letztes Ergebnis von 2014 damit mehr als verdoppeln.

Eine Regierungsmehrheit hätte die rot-rot-grüne Regierungskoalition trotz des Erfolgs der Linken nicht mehr: SPD und Grüne schwächeln. Die SPD kommt laut Prognose auf 8,5 Prozent, nachdem es 2014 noch 12,4 Prozent waren. Die ebenfalls mitregierenden Grünen dürfen mit 5,5 Prozent rechnen, nachdem es 2014 zu 5,7 Prozent gereicht hatte. Damit wären die Grünen noch knapp im Landtag vertreten. Ebenso knapp dürfte es laut Prognose für die FDP werden - mit prognostizierten 5,5 Prozent wäre sie gerade noch drin.

Laut Prognose sieht es mit einer Regierungsmehrheit schwierig aus. Die rot-rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow hat keine Mehrheit mehr. Nicht einmal ein sogenanntes Simbabwe-Bündnis - also eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP - hätte laut Prognose eine Mehrheit.

Ramelow will "mit allen demokratischen Parteien" reden

Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow freute sich über die hohe Wahlbeteiligung. Rund 65,5 Prozent der 1,7 Millionen Wahlberechtigten haben in Thüringen ihre Stimme abgegeben, 2014 lag die Beteiligung bei 52,7 Prozent. Ramelow blickte auf seine letzte Amtszeit zurück: "Wir haben eine erfolgreiche Periode erlebt". Die rot-rot-grüne Regierung hatte unter seiner Führung eine Mehrheit im Landtag von nur einem Sitz gehabt.

Über die Regierungsbildung sagte er, er wolle "mit allen demokratischen Parteien" reden. Damit schloss er auch Gespräche mit der CDU nicht aus. Die CDU hatte vor der Wahl vor einer Zusammenarbeit mit der Linken gewarnt.

"Die Linke ist erstmals stärkste Partei in einem Bundesland geworden", sagte Parteichef Bernd Riexinger bei der Wahlparty in der Parteizentrale in Berlin. Ministerpräsident Ramelow habe einen klaren Regierungsauftrag. Riexinger sprach von einem "grandiosen Wahlsieg".

Es gibt keine Frist, wann eine Regierung stehen muss. Der Ministerpräsident bleibt so lange geschäftsführend im Amt, bis ein neuer gewählt ist.