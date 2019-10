Karten zur Thüringen-Wahl Linke, CDU und AfD - wo die Parteien besonders stark sind

Der Sieg der Linken bei der Landtagswahl in Thüringen zieht sich quer durch das Bundesland: In 38 der 44 Wahlkreise wurde die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow stärkste Kraft. In vier Wahlkreisen lag nach vorläufigem Ergebnis die CDU vorn, in zweien dominierte die AfD.

Am stärksten schnitt die Linke in den Städten ab, in einzelnen Wahlkreisen lag sie nur knapp unter 40 Prozent. In Erfurt, Jena, Weimar, Nordhausen und Suhl war ihr Abstand vor den Mitbewerbern besonders hoch. In Jena etwa kam die Partei auf gut 37 Prozent der Zweitstimmen und lag mehr als 20 Prozentpunkte vor der Konkurrenz. Im ländlichen Raum schnitt die Linke schwächer ab, im nordwestlichen Landkreis Eichsfeld mit seinen zwei Wahlkreisen kam sie nur auf rund 15 Prozent der Stimmen.

Dort konnte hingegen die CDU punkten. Die Region ist stark katholisch geprägt - eine historische Besonderheit in Ostdeutschland. Hier erzielte die Partei einen zum Teil fast doppelt so hohen Stimmenanteil wie im Landesschnitt: Im Wahlkreis Eichsfeld I kam sie auf mehr als 40 Prozent. Die Christdemokraten wurden außerdem nordöstlich von Weimar und in Teilen des westlich gelegenen Wartburgkreises stärkste Kraft. Auf Ergebnisse deutlich unter 20 Prozent kam die CDU in den Städten Erfurt, Jena und Gera.

Die AfD wurde zwar nur in zwei Wahlkreisen stärkste Kraft. Doch in gleich 30 Wahlkreisen kam sie auf Platz zwei, mancherorts lag sie nur wenige Hundert Stimmen hinter der Linken. In ein paar Wahlkreisen verfehlte die Partei die 30-Prozent-Marke nur knapp, so im Landkreis Gera und in Teilen des Altenburger Landes, des Saale-Orla-Kreises und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Die übrigen Parteien wurden in keinem Wahlkreis stärkste Zweitstimmenkraft. Die SPD holte ihr bestes Ergebnis in und um Gotha, der Stadt, in der sich 1875 die SPD-Vorläuferorganisationen vereinigten. (Warum die SPD in Gotha so stark ist, lesen Sie hier.) Der Wahlkreis Gotha II war auch der einzige, in dem die SPD mit Kandidat Matthias Hey ein Direktmandat gewinnen konnte.

Die Grünen sind traditionell in den Städten stark. Sie schnitten an den Hochschulstandorten Erfurt, Jena, Weimar und Ilmenau am besten ab und erzielten dort in mehreren Wahlkreisen zweistellige Ergebnisse. In 34 der 44 Wahlkreise kamen die Grünen auf weniger als fünf Prozent, am schwächsten waren ihre Ergebnisse im Südosten und Nordosten Thüringens.

Bei der FDP ist die Spanne zwischen starken und schwachen Wahlkreisen kleiner als bei anderen Parteien. Die Liberalen liegen vielerorts um die fünf Prozent. Ihre besten Werte holte die Partei in Jena mit gut sieben Prozent. Im Südwesten Thüringens waren die Liberalen tendenziell schwächer.