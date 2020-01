Grüne in Thüringen Ramelows Risikopartner

An diesem Montag werden sich die Spitzen der drei Landesparteien, die Thüringen geschäftsführend regieren, in Erfurt zu Verhandlungen treffen. Der Beziehungsstatus von Linken, Sozialdemokraten und Grünen ist kompliziert: Weil sie bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst ihre gemeinsame Parlamentsmehrheit verloren, wollen sie jetzt als Minderheitsregierung weitermachen, irgendwie.

Es ist die einzige realistische Option, die das Land hat. CDU und FDP reden nicht mit der Linken - auch wenn das am Sonntag etwa Ex-Bundespräsident Joachim Gauck im ZDF erneut forderte. Mit Björn Höckes AfD will erst recht keiner kooperieren. Bleibt die Fortsetzung eines Bündnisses, das schon 2014 als Experiment galt - und es nun tatsächlich ist.

Dies liegt nicht nur an den Umständen. Auch die Stimmung ist schlecht: Die drei bisherigen Partner wirken voneinander genervt. Die dank ihres Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gestärkte Linke findet, dass die geschwächten Sozialdemokraten und Grünen zu hohe Ansprüche stellen - derweil sich die kleinen Parteien nicht ernst genug genommen fühlen. In der Folge treten die alten inhaltlichen Konflikte offen zutage, ob nun in der Flüchtlingspolitik oder beim Verfassungsschutz.

Vor allem die Grünen gelten als Risikopartner. Sie wollen, obwohl sie bei der Wahl beinahe aus dem Landtag flogen, mehr Macht in der Regierung. So soll ihre Umweltministerin Anja Siegesmund die Bereiche Landwirtschaft und Forst aus dem linken Infrastrukturministerium erhalten.

Die Linke ist strikt dagegen. Ramelow fürchtet den Konflikt mit dem Landesbauernverband, auf dessen Betreiben er Siegesmund schon 2014 die Zuständigkeit verwehrt hatte. Um die Forderungen einzubremsen, ventilierte er Ende November gar die Idee einer linken Expertenregierung.

Doch die Grünen bleiben hart. Seine Partei sollte es nicht noch einmal zulassen, dass "die Themen Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft willkürlich getrennt werden", sagte Umweltstaatssekretär Olaf Möller dem SPIEGEL. "Falls die Linken uns den Agrarbereich nicht zutrauen, müssen sie eben auch den Umweltbereich mit übernehmen."

Das klingt wie eine Drohung, im Zweifel auszusteigen. Der grüne Landtagsfraktionschef Dirk Adams beschwichtigt. "Natürlich gehören Umwelt und Landwirtschaft zusammen", sagte er dem SPIEGEL. "Aber die Koalition wird nicht am Zuschnitt der Ministerien scheitern. Wichtig ist, dass wir mit unseren Themen in der Regierung erkennbarer werden." Dennoch sagte auch Adams: "Einen klaren Regierungsauftrag haben wir nach diesem Wahlergebnis nicht."

Viele innere Konflikte

Die Verunsicherung der Landesgrünen sitzt tief. Im Gegensatz zur SPD, die ihren Absturz in die Einstelligkeit auf die Bundespartei abschieben kann, befinden sie sich in Erklärungsnöten. Wie kann es sein, dass sie fast aus dem Landtag flogen, während die Partei im Bund in den Umfragen stabil über 20 Prozent liegt?

Die Differenz könnte kaum krasser sein. Während sich die Thüringer Grünen in Erfurt mit Linken und SPD herumärgern, trifft sich ab Montag der Bundesvorstand zur Neujahrsklausur in Hamburg, um sich auf den dort erwarteten Wahlsieg bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar einzustimmen. Ansonsten muss die erste grüne Kanzlerkandidatur vorbereitet werden.

Die thüringische Misere scheint im Bund abgehakt. Die Partei sei eben leider in Ostdeutschland strukturell immer noch schwach, lautete nach der Wahl die Analyse in Berlin. Doch warum wuchsen dann die Grünen bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg auf 8,6 und sogar 10,8 Prozent, während sie in Thüringen auf 5,2 Prozent absanken?

Mehr zum Thema Grüne nach der Thüringen-Wahl Keine Volkspartei

Die grüne Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, die aus Thüringen stammt, versucht zu differenzieren. "Im Unterschied zu Sachsen und Brandenburg haben wir kaum Großstädte und auch keine Speckgürtel, in denen die Grünen traditionell die meisten Stimmen holen", sagte sie dem SPIEGEL. Aber es habe auch Fehler gegeben. "Wir haben unterschätzt, dass sich aus Sicht vieler Menschen auf dem Land zu vieles zu schnell geändert hat - und dass diese Veränderungen vor allem mit uns als Partei in Verbindung gebracht werden." Ein Beispiel sei das Thema Windkraft: Dort es nicht gelungen, die Menschen frühzeitig einzubinden und mitzunehmen.

Was Göring-Eckardt weglässt:

Die kleine Landespartei mit nur etwa 1000 Mitgliedern ist in mehrere Lager und Unterlager gespalten. Ausgerechnet die beiden Spitzenkandidaten Adams und Siegesmund, obwohl beide Realos, gelten inzwischen als verfeindet.

Der Wahlkampf konzentrierte sich insbesondere auf die Universitätsstädte. Die Mobilisierung auf dem Land funktionierte nicht.

Die Partei hielt trotz Vorwürfen des Amtsmissbrauchs, die ein Untersuchungsausschuss zumindest teilweise belegte, an ihrem Justizminister Dieter Lauinger fest.

Nach der Wahl eskalierten die Konflikte. Erst veröffentlichte die Parteilinke ein Papier, in der sie insbesondere Siegesmund eine verfehlte Kampagne vorwarf. Danach zerstritt man sich über die Frage, ob Lauinger dem nächsten Kabinett angehören dürfe. Bundesparteichef Robert Habeck musste eigens nach Erfurt reisen, um in einer Krisensitzung mit dafür zu sorgen, dass der Minister demnächst abtritt und die Landesspitze erneuert wird.

Nun, auf einem Landesparteitag Ende Januar, werden die beiden Landesvorsitzenden ausgetauscht, die kaum jemand in der Bevölkerung kennt. Zwei junge Frauen Mitte 20 und ein vormaliger Schauspieldirektor kandidieren für die Nachfolge. Gleichzeitig wird wahrscheinlich über den rot-rot-grünen Kooperationsvertrag abgestimmt, der Mitte Januar vorliegen soll.

Der geschäftsführende Ministerpräsident macht Druck. Er will sich im Februar wiederwählen lassen. "Ich habe den Termin genannt, um uns alle zu disziplinieren, auch meine Partei", sagte Ramelow dem SPIEGEL. Zwar seien nach dem schwierigen Wahlergebnis Konflikte und Unsicherheiten "völlig normal".

Trotzdem müssten alle Beteiligten noch stärker auf den Gesamterfolg achten - "und nicht vor allem auf ihre eigene Sichtbarkeit im Kabinett".