Regierungsbildung in Thüringen Erfurter Allerlei

Das letzte Mal gab der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas L. Kemmerich seine Stimme im Bundestag am 26. September ab, vor knapp anderthalb Monaten. Auf seinem Profil auf der Webseite des Deutschen Bundestags finden sich bei allen darauf folgenden Abstimmungen kleine graue Kreise und der Hinweis: "Nicht abg.". Kemmerich hat keine Stimme mehr abgegeben.

Seine Aufmerksamkeit gilt nun Thüringen, die Karriere in Berlin endet. FDP-Landeschef Kemmerich hat es exakt 73 Wählerinnen und Wählern zu verdanken, dass es seine Liberalen vor gut zwei Wochen über die Fünf-Prozent-Hürde in den neuen Erfurter Landtag geschafft haben.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Thomas L. Kemmerich, FDP-Chef in Thüringen

Kemmerich machte im Wahlkampf vor allem mit klaren Ansagen auf sich aufmerksam - im MDR-Talk etwa konterte er Björn Höcke so scharf und pointiert, wie es kein anderer der Landespolitiker vermochte.

Doch auch wenn der Wiedereinzug als Erfolg für die FDP verbucht werden kann, einfach werden es die fünf Abgeordneten in Erfurt nicht haben. Möglicherweise werden sie sogar am Ende Rot-Rot-Grün zum Machterhalt verhelfen. Denn eine überzeugende Alternative dazu hat die FDP nicht.

Landtagswahl Thüringen 2019 Endgültiges Ergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 21,7 -11,8 Die Linke 31 +2,8 SPD 8,2 -4,2 AfD 23,4 +12,8 Grüne 5,2 -0,5 FDP 5 +2,5 Sonstige 5,5 -1,6 Sitzverteilung Insgesamt: 90 Mehrheit: 46 Sitze 29 8 5 5 21 22 Die Linke (29) SPD (8) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Grund ist der komplizierte Wahlausgang in Thüringen. Mehr als 50 Prozent der Landtagsmandate gingen an Linke und AfD, mit denen CDU und FDP aber keine Koalition eingehen wollen. Einzige Möglichkeit ist deshalb - neben der Fortsetzung des rot-rot-grünen Bündnisses von Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow als geschäftsführende Regierung - eine Minderheitsregierung.

Linke, SPD und Grüne signalisierten bereits, dass sie eine solche Koalition bilden würden. Doch ohne auch nur einen Hauch von Verbindlichkeit von CDU oder FDP dürfte es schwierig werden.

Das sind die Hürden für Rot-Rot-Grün:

Zunächst gibt es keine Mehrheit im Parlament, um Bodo Ramelow ins Amt des Regierungschefs zu wählen. Erst im dritten Wahlgang reichen laut Verfassung "die meisten Stimmen". Da CDU-Landeschef Mike Mohring ausschloss, sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, gäbe es rechnerisch keinen Gegenkandidaten, der mehr Stimmen als Ramelow erhalten könnte.

Ist Rot-Rot-Grün formal in der Regierung, braucht das Bündnis trotzdem die absolute Mehrheit, um Gesetze zu beschließen. Zeitweise kann sich eine Regierung mit Verordnungen über Wasser halten, doch schon im Frühjahr 2020 stünden die ersten Gespräche über den Haushalt 2021 an.

Zwar schließen CDU und FDP jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus. Dennoch wäre in der Opposition gemeinsames Stimmverhalten kaum zu unterbinden: "Wir stimmen natürlich zu, wenn das unseren Zielen im Wahlprogramm entspricht", sagt der AfD-Fraktionsvize Jens Cotta dem SPIEGEL. Nur logisch bei einer Minderheitsregierung: Die Opposition hätte eine Mehrheit, um Beschlüsse zu fassen.

Die Situation ist vertrackt, zumal sich der Druck auf alle Parteien noch erhöhen dürfte. "Es gibt nun für alle die Verpflichtung, sich zu bewegen. Wir können den Wählern nicht in ein paar Wochen einfach sagen, dass wir jetzt neu wählen", sagte der Grünen-Fraktionsvize im Thüringer Landtag, Olaf Müller, dem SPIEGEL. Er warnt davor, dass vor allem die AfD davon profitieren könnte.

Doch zuerst müssen die Parteien überhaupt erstmal Gespräche miteinander führen.

Rainer Unkel/ imago images Susanne Hennig-Wellsow, Linken-Chefin in Thüringen

CDU-Chef Mohring erklärte zunächst, er wolle aus "staatspolitischer Verantwortung" mit Ministerpräsident Ramelow sprechen - nicht aber mit den Linken und deren Parteivorsitzender. Ramelow wiederum pochte darauf, dass es auch Gespräche mit seiner Partei geben müsse, Mohring selbst spricht ja als Parteivorsitzender. Als Mohring dann über eine SMS von Ramelow im ZDF plauderte, sagte Ramelow das Gespräch wegen Indiskretion ganz ab.

Irgendwie miteinander sprechen werden sie aber ohnehin auch künftig: Ramelow, Mohring und die Linken-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow kennen sich lange, haben oft miteinander gesprochen. Jetzt nicht mehr? In den Parteien schaut man amüsiert auf das Theater der Parteispitzen.

Die nächste Chance: Simbabwe-Connection

Die FDP ihrerseits sagte ein per Post übermitteltes Gesprächsangebot der Linken ab. CDU und FDP wollen keine Koalition, keine Tolerierung, keine Zusammenarbeit mit den Linken, klar. Und doch werden sie sich bewegen müssen, wollen sie Neuwahlen vermeiden.

DPA / Michael Reichel Mike Mohring, CDU-Chef in Thüringen

CDU und FDP boten Grünen und SPD Gespräche an, setzen noch immer auf eine Minderheitsregierung dieser vier Parteien, der sogenannten Simbabwe-Koalition. Dies gilt jedoch als unrealistisch, weil auch diese Koalition spätestens beim Haushalt auf Linke oder AfD angewiesen wäre. Die Grünen-Chefin Anja Siegesmund sagte bereits, ihre fehle dafür die Fantasie.

Entsprechende Termine werden dennoch gerade vereinbart - denn ins Gespräch will man ja unbedingt kommen. Und so könnte am Ende vielleicht doch eine Zusammenarbeit zustande kommen: CDU und FDP könnten schließlich mit einem Teil der möglichen rot-rot-grünen Minderheitsregierung ein bisschen zusammenarbeiten und sich besprechen - also mit SPD und Grünen.

Nicht aber mit den Linken, versteht sich. Also nicht so richtig zumindest.