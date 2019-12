Tiergarten-Mord Mutmaßlicher Auftragskiller beantragte kein Asyl

Die Bundesregierung dementiert Medienberichte, wonach der mutmaßliche Mörder vom Kleinen Tiergarten in Deutschland Asyl beantragt hat. "Unter sämtlichen zu dem Tatverdächtigen uns bekannten Personalien liegt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kein Asylantrag vor", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministerium dem SPIEGEL auf Anfrage mit.

Zuvor hatte die französische Zeitung "Le Monde" berichtet, der mutmaßliche Attentäter habe nach seiner Festnahme am 23. August in Berlin unter seinem Aliasnamen Vadim Sokolov einen Asylantrag gestellt. Der Antrag sei drei Tage später an die französischen Behörden weitergeleitet worden, weil Sokolov über Frankreich in den Schengenraum einreiste. Auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte über den angeblichen Asylantrag berichtet.

Unruhe in der Bundesregierung

Die Meldung hatte am Wochenende in der Bundesregierung für große Unruhe gesorgt. Die Behörden durchkämmten hektisch ihre Datenbanken, konnten aber keinen Asylantrag finden - weder unter dem Alias Sokolov noch unter dem wohl echten Namen des mutmaßlichen Auftragskillers, Vadim Krasikov.

Der Russe soll im August in Berlin den Georgier Zelimkhan Khangoshvili ermordet haben. Er näherte sich auf einem Fahrrad und tötete sein Opfer mit zwei Kopfschüssen.

Vor wenigen Tagen hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Ermittler verdächtigen staatliche Stellen in Russland, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.

Das Opfer hatte im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft. Später arbeitete er als Informant und Vermittler für georgische und ukrainische Sicherheitsbehörden. Russland sah in ihm einen Terroristen.