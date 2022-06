»Aus dem Tief herauskommen«

Chrupallas Gegenkandidat Kleinwächter sagte in seiner Bewerbungsrede, »wir müssen aus dem Tief, in dem wir sind, dringend rauskommen«. Er sprach sich für Professionalisierung, Einigkeit, Disziplin und einen neuen Stil in der Kommunikation nach außen aus, pochte auf einen »liberal-konservativen« Kurs der AfD. »Wir vertreten eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land. Sie weiß es nur nicht und wir müssen sie darüber informieren.« Als Vertreter der gemäßigten Strömung erzielte er auf dem Parteitag einen Achtungserfolg.

Chrupalla warb für Abgrenzung zu Union und FDP. »Wir wollen CDU und FDP überflüssig machen«, sagte er. CDU-Parteichef Friedrich Merz sei ein »grüner Wolf im schwarzen Schafspelz.« Die AfD mache nicht mit bei »Impfpflicht, Krieg und offenen Grenzen«. Der 47-Jährige will die AfD in den kommenden zwei Jahren nach eigenen Angaben auf einen »freiheitlich-sozialen« Kurs führen.