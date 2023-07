Die FDP in Schleswig-Holstein hat Simonis als eine »herausragende Persönlichkeit« gewürdigt. »Als erste Frau an der Spitze eines Bundeslandes war sie ein Vorbild für nachfolgende Generationen und hat vielen Frauen damit den Weg in die Politik geebnet«, erklärten der Fraktionsvorsitzende der FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Christopher Vogt, sowie der Parlamentarische Geschäftsführer Oliver Kumbartzky am Mittwoch. Mit ihrer direkten Art habe sie es verstanden, die Menschen im Land mitzunehmen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.

Mit Heide Simonis hat Schleswig-Holstein nach Ansicht der stellvertretenden Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) eine engagierte Sozialdemokratin verloren. »Als erste Ministerpräsidentin in Deutschland hat sie vielen Frauen Mut gemacht, Führungsverantwortung einzufordern und zu übernehmen«, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. Sie erinnere sich gerne an die gemeinsame Zusammenarbeit in neun Jahren rot-grüner Koalition. »Heide hätte es verdient, ihren wohlverdienten Ruhestand länger und gesünder genießen zu können.«