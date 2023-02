Der in Teheran geborene Sharmahd war in Deutschland aufgewachsen und 2003 in die USA ausgewandert. Er gehört der Oppositionsgruppe Tondar (deutsch: Donner) an, die auch als »Kingdom Assembly of Iran« bekannt ist. Sie lehnt das politische System der Islamischen Republik Iran ab und tritt für die Wiedereinführung der Monarchie in dem Land ein.

Seine Tochter hatte bereits kurz nach der Festnahme in einem SPIEGEL-Interview alle Vorwürfe gegen ihren Vater bestritten und die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Die Deutsche Botschaft in Teheran hat seitdem immer wieder versucht, Sharmahd im Gefängnis zu besuchen und ihm einen Anwalt zur Seite zu stellen. Das Regime in Teheran verweigerte dies jedoch, auch der Zugang zum Gerichtsprozess wurde deutschen Diplomaten verweigert.