Albig fordert von der Bundespolitik einen anderen Ansatz im Umgang mit dem Rauchen und mehr Informationskampagnen. In Italien und Japan hätten schadstoffreduzierte Produkte einen deutlich höheren Marktanteil als in Deutschland. Zudem verweist er auf Schweden , wo nur wenige Menschen rauchen. Dort ist das Tabakprodukt Snus weitverbreitet. Das wird nicht geraucht, sondern unter die Oberlippe geschoben. Der Snus-Hersteller Swedish Match gehört zu Philip Morris, in Deutschland darf das Produkt allerdings nicht verkauft werden.

Umstrittene Produkte

Tabakerhitzer sind hierzulande hingegen zu haben, auch der Philip-Morris-Konkurrent British American Tobacco mischt mit der Marke glo mit. Die Produkte sind umstritten. Einerseits gibt es Stimmen, die sie als kleineres Übel werten. Im Gegensatz zu Zigaretten wird der Tabak nicht verbrannt, sondern nur heiß gemacht. Andererseits warnt etwa das Deutsche Krebsforschungszentrum vor einer Verharmlosung – auch Tabakerhitzer seien schlecht für die Gesundheit. Mangels Langzeitstudien sind die genauen Folgen noch unklar.