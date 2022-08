Unruh wurde im Jahr 1975 politisch aktiv, damals war sie Hausfrau in Wuppertal. Auslöser für ihr Engagement war nach eigenen Angaben ihre Empörung über würdelose Verhältnisse in Alten- und Pflegeheimen. »An sich ist es ja so, dass die Alten gar nicht geschützt werden wollen«, sagte sie in dem BR-Interview. »Wenn es dann zu spät ist, dann erst merken sie, dass sie freilich doch geschützt werden wollen.«