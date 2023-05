Nach einer Hausdurchsuchung bei zwei türkischen Journalisten nahe Frankfurt am Main hat die Regierung in Ankara den deutschen Botschafter einberufen. Das türkische Außenministerium schrieb in einer Erklärung von einer »Festnahme« zweier Journalisten des Frankfurter Büros der Zeitung »Sabah« und erklärte, dieses Vorgehen solle die türkische Presse »schikanieren und einschüchtern«.