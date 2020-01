Vor Merkels Besuch in Istanbul Türkei wirft EU Bruch des Flüchtlingsabkommens vor

Am Freitag reist Kanzlerin Merkel in die Türkei. Kurz zuvor beklagt sich nun Außenminister Cavusoglu in einem Interview über die EU: Die habe wichtige Vereinbarungen des Flüchtlingsabkommens nicht eingehalten.