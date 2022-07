Sofuoğlu lobte den Antrittsbesuch der Grünenpolitikerin in der Türkei aber auch: »Ich sehe bei Frau Baerbock einen gewissen Paradigmenwechsel.« Er fügte hinzu: »Sie hat erstmals die Opposition besucht. Ich finde das gut. Denn die Opposition kann immer auch die nächste Regierung bilden. Deshalb sollte man die Beziehungen pflegen.«

Türkische Opposition lobt klare Worte

Die gemeinsame Pressekonferenz von Baerbock und Çavuşoğlu am Freitag in Istanbul wurde zur offenen Konfrontation über die erwartete türkische Offensive in Nordsyrien, die Inhaftierung des Oppositionellen Osman Kavala in der Türkei und vor allem über den Inselstreit zwischen Griechenland und der Türkei. (Sehen Sie hier ein Video der Pressekonferenz.)