Ganz klar: Bildung ist das Tor zum Leben, jede Aufstiegsgeschichte bedeutet einen Sieg des Einzelnen und eine Ehre für das ganze Land. Wir sind der idealen Gesellschaft nahe, wenn jeder und jede aus dem eigenen Leben machen darf, was er will und kann. Wahr ist aber auch: Es gibt menschliches Leben ohne Abi oder Studium, und vielleicht können es manche ganz normalen Menschen einfach auch nicht mehr hören, was sie bildungsmäßig gefälligst alles aus sich und ihrem Leben machen sollen, um Anerkennung im Justemilieu zu finden. Diejenigen mit Abi und Studium wiederum sollten erkennen, dass unser Wohl und Wehe in der nächsten Zeit weniger an ihresgleichen hängen könnte als daran, dass nicht mehr ganz so viele ihrem Bildungsbeispiel folgen, sondern ein Handwerk erlernen. In dieser Frage die Interessen der Einzelnen und der Allgemeinheit zu versöhnen, ist ein kompliziertes Ding. Doch in Sachen Akademisierung droht der Aufstieg der Einzelnen einen Abstieg des Ganzen auszulösen.

PS.: Ich kann sie schon hören, die Entgegnungen und Fragen, ob unsere drei Kinder denn etwa eine Lehre gemacht hätten. Nein, haben sie nicht, sondern studiert. Aber mal ehrlich, was ändert das für die Fragen, die hier aufgeworfen sind?