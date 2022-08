Energiepreise überfordern ärmere Menschen

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände schlagen bereits Alarm. Sie fordern die Bundesregierung zu zügigen und umfassenden weiteren Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger auf. Die stark gestiegenen Energiepreise würden gerade die weniger zahlungsstarken Bevölkerungskreise »massiv überfordern«, heißt es in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Schreiben kommt vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, dem Bundesverband der Verbraucherzentralen vzbv und dem Stadtwerkeverband VKU.