Der Umgang mit Bandera spiegelt schon seit Jahren die Verwerfungen zwischen Russland und der Ukraine. Ukrainische Nationalisten, die Anfang der Dreißiger- bis in die Fünfzigerjahre für die Unabhängigkeit kämpften, werden bis heute in Russland als Helfer der »Faschisten« bezeichnet. In der Ukraine dagegen werden Partisanen wie Bandera heute verehrt. Die Bewertung ist heikel: So besteht zwischen Historikern weitestgehend Konsens, dass seine »Organisation Ukrainischer Nationalisten« faschistisch und rassistisch war, als prominenter Anführer übernahm er Verantwortung – gleichzeitig sind persönliche Teilnahmen Banderas am Völkermord nicht belegt, sagte Melnyk.