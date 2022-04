Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Sie haben ja gesagt: "Das einzige, was meinen Präsidenten, also Präsident Selenskij oder meine Minister interessiert: 'Hast du Waffen?'" Was sagen Sie Herrn Selenskij aktuell über die Bereitschaft Deutschlands, Waffen an die Ukraine zu liefern?

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Also Deutschland hat einen Riesenschritt nach vorne getan seit Kriegsbeginn. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und das tun wir auch. Und dass Kiew nicht gefallen ist, das muss man auch fairerweise sagen, dass Kiew nicht gefallen ist, das haben wir zum großen Teil nicht nur dem Widerstand der Ukrainer, dem Kampfgeist der Armee, sondern auch diesen Militärhilfen aus dem Westen zu verdanken. Heute, heute stehen wir vor einer ganz neuen Bedrohungslage. Heute brauchen wir jetzt nicht nur diese leichten Systeme, sondern wir brauchen wirklich ein schweres Kriegsgerät.

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Ganz konkret?

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Ganz konkret geht es um zum Beispiel auch um Panzer wie den "Leopard". Deutschland wäre bereit, und zwar nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Rüstungsindustrie, das zu liefern. Wir brauchen Panzerhaubitzen, vor allem, das ist auch das das A und O, denn es gibt jetzt kaum Nahkampf wie vor wenigen Wochen, sondern die Städte werden beschossen von der Distanz: 30 Kilometer Entfernung. Und da brauchen wir auch entsprechende Waffensysteme. Wir brauchen Schützenpanzer wie "Marder". Auch darüber versuchen wir diese Diskussion zu führen. Wir brauchen auch Raketensysteme. Und wir brauchen auch, das ist natürlich das das Wichtigste, wir brauchen Luftabwehrsysteme, die wirklich unseren Himmel sicherer machen können.

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Frau Strack-Zimmermann, Sie als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, in welchen dieser Forderung können Sie Herrn Melnyk sagen: Da wird Deutschland liefern?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Ja, wir sollten auch schwere Waffen liefern. Aber, und jetzt kommt das aber: Es wird immer von Panzerarten gesprochen. Sie sagten gerade Marder. Ihre Soldaten müssen das beherrschen, weil sie sonst wirklich Kanonenfutter werden. Die Russen, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, gehen mit einer unglaublichen Gewalt gegen die Ukraine vor, auch in diesem Bereich. Da reicht es nicht, ein paar Marder hinzustellen. Das sind Systeme, die sind komplex. Sie schieben den nicht einfach rüber und dann steigt einer ein und fährt los. Es sei denn, man will sich der Gefahr aussetzen, sofort einem Angriff zu unterliegen. Das kann es ja nicht sein. Deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir keine Systeme liefern, wo wir die Ukraine unter Umständen erst schulen müssen, sondern dass Osteuropa, unsere Partner in Osteuropa, noch sehr viel russisch /sowjetisches Material, was die Ukraine kennt, was sofort einsatzfähig wäre und vor allen Dingen auch handelbar wäre. Und wir kompensieren das bei unseren europäischen Partnern. Übrigens läuft das ja schon, ohne ein Geheimnis zu verraten. Da ist ja schon das ein oder andere rüber. Das halte ich für vernünftig und ich räume ein, dass wenn man so kommunizieren würde, ich weiß jetzt nicht, wie Sie das sehen, aber ich sehe das ganz pragmatisch: Es hat keinen Sinn, Dinge zu liefern, wo der Soldat in der Ukraine, die Soldatin nicht in der Lage ist, umgehend effektiv zu nutzen.

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Wir glauben schon, also hätte man diese Entscheidung vor einigen Wochen getroffen, dann hätte man auch viele Ukrainer ausbilden lassen an diesen Geräten. Also die Logik kann ich sehr gut verstehen.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Ja aber wo? In der Ukraine hätten wir es nicht tun können, dann hätten wir es hier tun müssen.

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Ja, das waren so unsere Ideen. Aber leider läuft diese Kommunikation, also nicht mit Ihnen, aber mit dem Verteidigungsministerium sehr, sehr schwer.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Weil Sie gerade das Verteidigungsministerium angesprochen haben.

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Da haben Sie gesagt, das stimmt nicht so nicht?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Nein, die Kommunikation ist mega schlecht. Und zwar generell. Schauen Sie, wir haben ein Verteidigungsministerium, das kann nur entscheiden über die Waffen, die in der Hand der Bundeswehr sind. Was gibt man ab, was geben wir nicht ab? Das zweite ist das Wirtschaftsministerium, das entscheidet, ob die Firma XY Waffen, die bei Ihnen auf dem Hof stehen, das sage ich Ihnen gleich was dazu, liefern kann. Das Außenministerium spricht auch ein Wörtchen mit und da drüber haben wir das Bundeskanzleramt. Und das ist der der Strang. Da muss die Kommunikation herkommen. Es hat keinen Sinn, die ganzen Häuser gegeneinander rennen zu lassen. Und dann kriegt man die Ministerin oder der Minister einen ab. Der eine kann sich ein bisschen besser mit Tränen im Auge verkaufen, der andere ist vielleicht so ein bisschen hölzern. Das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Der Bundeskanzler, das Bundeskanzleramt muss das managen. Es führt alle Wege zusammen. Wenn man der Ukraine konkret jetzt mit schweren Waffen helfen will, Bundeskanzler, das Amt, dann muss die ukrainische Seite ran. Kann auch die Rüstungsindustrie ran. Ich weiß, manche wollen nicht so gern mit denen am Tisch sitzen, was ich auch ziemlich doof finde. Und auf der anderen Seite dann die entsprechenden Ministerien. Aber einer hat den Hut auf. Und der Bundeskanzler? Ich schätze ihn. Er macht seine Aufgabe und wenn man gewählt ist und unmittelbar danach ist ein Krieg in Europa, ist nicht so einfach. Keine Frage. Aber er hat gesagt: "Ihr habt Führung bestellt. Jetzt kommt die Führung" und das gilt auch in Themen, die keiner schön findet. Aber es ist nun mal so: Ohne Waffen, ohne entsprechendes Gerät wird die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen können.

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Ich würde das unterstützen. Also was wir bräuchten vielleicht nach all den letzten Wochen: Ein Krisentreffen im Kanzleramt, wo auch natürlich das Verteidigungsministerium mit dabei ist und auch Rüstungsindustrie, Vertreter.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Und Außen- und Wirtschaftsministerium Herr Melnyk, ohne die Unterschrift von Herrn Habeck gibt es keine Waffen.

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Alle Fäden quasi zusammenziehen und auch dieses Gespräch jetzt ernsthaft führen. Wie gesagt, wir wollen nicht, dass das Blaue vom Himmel geholt wird und das von Deutschen verlangen, sondern wir wollen einfach wirklich ehrlich und ernsthaft mal diese Diskussion fortsetzen und schauen, was ist realistisch, was nicht und davon auch ausgehen.

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Es geht zum Schluss um eine Einschätzung. Herr Melnyk hatte es schon gesagt, dass dieser Krieg noch Monate, vielleicht Jahre dauern könne. Was ist Ihre Einschätzung, Frau Strack-Zimmermann? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich hoffe, dass das Grauen bald ein Ende hat. Und dann und da sollten wir uns auch heute schon mit beschäftigen, es mag für manche absurd klingen, aber dass wir auch da sind, wenn es darum geht, das Land wieder aufzubauen

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Und unser Verhältnis zu Russland?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Ja, das ist erst mal tief in der Tonne. Und solange Wladimir Putin im Kreml oder im Bunker im Ural, wo immer er sitzt, sitzt, wird es meiner Meinung nach keine Normalisierung geben. Völlig ausgeschlossen. Wir wissen nicht, ob dann jemand anders käme. Auf ganz, ganz lange Sicht gilt immer noch die Wahrheit, dass es nur Frieden geben kann mit uns allen in Europa. Aber mit dieser Clique und mit diesem Präsidenten wird es keine Normalität geben. Er gehört übrigens vor Gericht gestellt. Und dann sprechen wir auch irgendwann von Reparationsforderungen. Das kommt übrigens noch dazu. Ich hoffe, dass die ganze Clique um ihn herum weiß, auch die Russen, die hier in Deutschland Gott sei Dank jetzt ausgewiesen worden sind, wissen, dass es ein Den Haag gibt. Und ich hoffe, dass viele zur Rechenschaft gezogen werden.

Markus Feldenkirchen, SPIEGEL

Es fällt Ihnen sicherlich schwer, in diesen für Ihr Land brutalen, grausamen Taten positiv in die Zukunft zu blicken. Dennoch wie wäre Ihr Szenario für eine Ukraine in, sagen wir, zehn Jahren.

Andrij Melnyk, Botschafter Ukraine

Für die Zukunft sehe ich mir, oder wünsche ich mir, dass was die Mehrheit der Ukrainer sich wünscht. Und das sind immerhin schon heute über 90 Prozent, nämlich die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das klingt heute, wo wir über den Krieg sprechen, kaum möglich oder oder machbar. Aber diese Idee von Präsident Selenskij, er hat das, glaube ich, am dritten oder vierten Kriegstag in den Raum gestellt, nämlich dass man schon heute sich Gedanken machen soll: Wann die Ukraine der EU beitreten darf und kann. Und natürlich, es ist so, dass diese Mitgliedschaft der Ukraine sowohl für Deutschland auch einen Mehrwert bringen kann. Wir wollen nicht Probleme schaffen, wir wollen die Probleme lösen und zwar gemeinsam mit unseren deutschen Freunden.