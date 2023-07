Baerbock nimmt am Montag in New York an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs teil. Sie will sich für eine Überarbeitung des Römischen Statuts als rechtliche Grundlage des Gerichtshofes einsetzen.

»Strafverfolgungslücke im Regelwerk«

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe eine Strafverfolgungslücke im Regelwerk offenbart, ist Baerbock überzeugt. Zwar kann das Weltstrafgericht gegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gehen die Menschlichkeit und Völkermord ermitteln. Aber es ist kaum imstande, die Aggression eines Staates gegen einen anderen zu ahnden – dafür setzt sich Baerbock in New York ein.