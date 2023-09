Solidaritätsbekundung mit der Ukraine

Baerbock war am frühen Morgen mit dem Zug zu ihrem vierten Besuch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Hauptstadt Kiew angekommen. Die Reise war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen worden. Eine Woche vor der Uno-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.