Die Bundesregierung kündigt wegen der dramatischen Lage in der Ukraine weitere Hilfen an. Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet laut Auswärtigem Amt die Lieferung von 100 Stromgeneratoren in den kommenden zwei Wochen vor, 135 solcher Geräte seien seit Kriegsbeginn bereits in das Land gebracht worden. Insgesamt habe das THW Generatoren im Wert von mehr als 13 Millionen Euro für die Ukraine beschafft.