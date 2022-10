Der ukrainische Verteidigungsminister hatte bereits im Spätsommer über die Nato dringlich um Winterausrüstung für seine Truppen gebeten. In einem Brief an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb Oleksij Resnikow, man brauche dringend Uniformen für 200.000 Soldaten. Mehrere andere Nato-Nationen meldeten damals ans Hauptquartier der Allianz, sie wollten ähnlich wie Deutschland Winter-Pakete zusammenstellen.