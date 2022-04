Deutschland ist laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit vorerst nicht in der Lage, der Ukraine weitere Waffen aus Bundeswehrbeständen zu liefern. »Die Bundeswehr hat alles geliefert, was sie entbehren kann«, sagte Hebestreit.

Hintergrund der Aussage ist Kritik an der Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch Politiker seiner Koalitionspartner FDP und Grüne werfen ihm vor, bei Waffenlieferungen an die Ukraine zu zurückhaltend zu sein.

Ein Argument aus dem Scholz-Lager ist, dass die Bundeswehr ihren Bündnisverpflichtungen in der Nato nicht mehr nachkommen könnte, falls weitere Waffen abgegeben werden. »Wir hätten keine Möglichkeit mehr, auf Eventualitäten zu reagieren, und das würde die Verteidigungsfähigkeit doch erheblich schwächen«, sagte der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Markus Laubenthal, dem ZDF.

Scholz hatte bereits am Dienstagabend erklärt, die Bundeswehr stoße bei der Lieferung aus ihren Beständen an ihre Grenzen. Stattdessen versprach Scholz der Ukraine Geld für Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte und Munition. Die Lieferung schwerer Waffen, wie sie die Ukraine fordert, steht aber nicht zu zur Debatte.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich am Mittwoch während ihres Besuches in Lettland zu dem Thema: »Kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können.« Mittel- und langfristig sei Deutschland aber bereit militärisch zu helfen, auch die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge sei »kein Tabu«, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrem lettischen Kollegen in Riga.

Ähnlich äußerte sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Wenn die Möglichkeiten der Bundeswehr selbst an Grenzen kämen, sei es nur konsequent, »Ringtausche zu organisieren: Das, was in anderen Ländern schnell an einsetzbarem Gerät und Waffen jetzt unmittelbar lieferbar ist, wird in die Ukraine geliefert und Deutschland schiebt dann in diese Länder zeitnah Ersatz nach«.

Die Bundesregierung sieht trotz aller Kritik und der Absage an die Lieferung schwerer Waffen aus Bundeswehrbeständen keine Verzögerungen bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Regierungssprecher Hebestreit sagte, es gebe bereits konkrete Vorgespräche mit der Waffenindustrie für mögliche Ankäufe durch die ukrainische Regierung. Die Gespräche seien aber noch nicht so weit, »dass es unterschriftsreif wäre«. Es gibt an Scholz' Linie Kritik in der Bundesregierung. Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, sagte dem ZDF, das Problem der Haltung Deutschlands sei, »dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen, und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich immer länger hinzieht«. Desto größer werde dann aber die Gefahr, »dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten de facto dritten Weltkrieg rutschen«.