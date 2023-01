Seit bald einem Jahr verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriff. Deutschland unterstützt das Land mit Kriegsgerät, die Entsendung schwerer Kampfpanzer wie den Leopard 2 hat die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jedoch bisher nicht genehmigt. Ob und in welchem Rahmen der Leopard geliefert werden könnte, knüpft Scholz an Bedingungen: Deutschland und die Nato dürfen nicht in den Krieg hineingezogen werden. Und es darf keine Alleingänge geben.