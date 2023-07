Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper verstreuen oder freigeben. Streumunition ist vor allem deswegen sehr umstritten. Mehr als 120 Länder haben deshalb auch ein Abkommen gegen die Herstellung, den Einsatz und die Weitergabe dieser Munition unterzeichnet. Diese Waffen also geächtet. Auch Deutschland und viele andere Nato-Staaten. Die USA, China, Russland und die Ukraine dagegen nicht. Herr Masala, ist es nötig, diese Munition jetzt zu liefern als Unterstützung für die Ukraine.«

Carlo Masala, Sicherheitsexperte:

»Es ist deshalb nötig, das hat Joe Biden sehr schön gesagt, weil den Ukrainern die Artilleriemunition ausgeht. Und wir nicht schnell genug Artilleriemunition produzieren können, um sie in die Ukraine zu schicken. Diese Streumunition, von der wir da reden, ist im Prinzip eine Artillerieunterstützung. Und wenn man nicht will, dass die Ukraine demnächst bald ohne Munition dasteht, dann ist das eine, so zynisch das auch klingt, eine Möglichkeit der Überbrückung, bis wieder genügend Artilleriemunition in der Ukraine ist.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

Sie gucken sehr skeptisch, Herr Müller.

Michael Müller, SPD-Außenpolitiker:

»Ja, ich halte es für einen Fehler, ganz eindeutig. Wir sind nicht nur eine Kampfgemeinschaft für die Ukraine, wir sind auch eine Wertegemeinschaft. Und wir dürfen uns nicht gemeinmachen mit allem, was wir auf der anderen Seite kritisieren. Wir müssen an den Standards, auf die wir uns als Wertegemeinschaft verabredet haben, orientieren. Und das Abkommen gegen Streumunition ist nicht in grauer Vorzeit unterschrieben worden, sondern vor zehn, 15 Jahren ungefähr. Aus gutem Grund müssen wir uns an solchen Werten weiter orientieren. Ich halte das für eine fatale Entwicklung, die möglicherweise nicht militärisch, aber auch in der Kommunikation und Akzeptanz für die Unterstützung ein Problem werden kann.«

Carlo Masala, Sicherheitsexperte:

»Ich glaube, man muss ganz einfach schauen, wie diese Munition seitens der Ukraine eingesetzt wird. Dann wird dieses Thema nicht besser, aber sozusagen verträglicher. Das Problem bei der Streumunition ist, dass eine gewisse Rate von diesem Bomblets nicht detoniert. Der Punkt ist, es ist die Verpflichtung der Ukrainer, wenn sie Gebiete erobert, diese sofort für Zivilisten zu sperren und den Entminungsprozess dann auch so schnell wie möglich einzusetzen, um die Zivilisten zu schützen, falls sie dahin zurückkehren. Also es sind ein paar Bedingungen dabei, die die Ukraine erfüllen muss, dann wird die Lieferung dieser Waffen militärisch verträglich.«

Michael Müller, SPD-Außenpolitiker:

»Herr Masala sagt das natürlich sehr rational und auch aus der Sicht eines Wissenschaftlers, was geht und was nicht geht und wie man damit umgehen sollte. Ich glaube, man darf nicht vergessen, die Ukraine ist im Krieg - sie kämpft um ihr Land. Kann ich von dem Land in jeder Situation eines Krieges das wirklich einfordern, diese rationalen Entscheidungen? Ich glaube, es kann zu ganz anderen, verheerenden Entwicklungen kommen, wo solche Waffen dann ganz anders eingesetzt werden und tatsächlich zum Schluss auch zum Schaden der Ukraine selbst.«

Carlo Masala, Sicherheitsexperte:

»Ich kann jeden verstehen, der ernsthafte Probleme damit hat, weil es natürlich eine hochproblematische Munition ist, aber in der gegenwärtigen Situation ist sie notwendig. Der Punkt ist, wir Deutschen diskutieren sehr viel darüber, natürlich aus der bequemen Tatsache heraus, dass wir sowieso nichts liefern werde, weil wir nichts haben - dann kann man es auch kritisieren. Wir werden ja nicht gefragt, Streumunition zu liefern, weil wir überhaupt keine Streumunition mehr haben, meines Wissens.«