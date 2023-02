Die Demos rund um den Jahrestag des russischen Überfalls sind deshalb auch ein Wettbewerb um die Deutungshoheit. In Berlin kamen am Freitag nach Polizeiangaben mehr als 10.000 Menschen zusammen. Was, wenn es am Samstag bei Wagenknecht doppelt so viele werden?

»Pure Heuchelei«

»Viele unterschrieben diese Aufrufe aus Unwissenheit«, meint die ukrainische Aktivistin Slavia Krawez, »oder weil es sich einfach nach einer schnellen und billigen Lösung anhören«. Diese Aufrufe als Solidarität mit der Ukraine zu bezeichnen, sei »pure Heuchelei«, ruft sie von der rollenden Bühne.

Die ukrainische Bevölkerung und Diaspora haben Wagenknecht und Co. jedenfalls nicht auf ihrer Seite. 95 Prozent sind ausweislich einer repräsentativen Umfrage dafür , dass die Ukraine weiterkämpfen solle, wenn Russland die konventionelle Bombardierung ukrainischer Städte fortsetzt.

Die Kanone zeigt auf die Botschaft des Aggressors

Im Nieselregen von Berlin hat die blau-gelbe Menge auch die russische Botschaft passiert. Dort kann man gerade besichtigen, wie die Ukraine zurückschlägt: Aktivisten haben einen im März 2022 zerstörten russischen Panzer in die deutsche Hauptstadt geschafft, die Kanone zeigt auf die Botschaft des Aggressors.