Am deutlichsten hat dies zuletzt der US-amerikanische Präsident zum Ausdruck gebracht. Bei einem Auftritt in New York warnte Joe Biden, dass die Gefahr eines globalen nuklearen »Armageddons« aktuell höher sei als zu irgendeinem Zeitpunkt seit der sogenannten Kubakrise vor sechzig Jahren.

Zielkonflikte und »Off-Ramps«

Wer die Situation nüchtern betrachtet, erkennt schnell, dass es sich sowohl Pazifisten als auch Freiheitskrieger zu einfach machen. In Wirklichkeit haben wir es – wie oftmals in Strategie und Diplomatie – mit einem Zielkonflikt zu tun, der einer Abwägung bedarf.