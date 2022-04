Die Bilder aus dem Berliner Hauptbahnhof von Ende Februar gingen um die Welt: Völlig erschöpfte Geflüchtete aus der Ukraine , Helferinnen und Helfer, die Essen und Weiterfahrten organisierten, Menschen, die völlig Fremde bei ihnen aufnahmen. Vieles erinnerte damals an das Jahr 2015, als schon einmal zahlreiche Geflüchtete in Deutschland ankamen.

Dabei sollte sich eine Situation wie damals doch nie wiederholen, da waren sich Politikerinnen und Politiker über alle Parteigrenzen hinweg einig. »2015« ist zu einem Mantra der deutschen Einwanderungs- und Sicherheitspolitik geworden. Und doch passiert nun genau das: Mehr als 300.000 Menschen aus der Ukraine suchten in knapp zwei Monaten Schutz vor dem russischen Angriff in Deutschland.

Deutschland steht damit erneut vor einer enormen Herausforderung, das Ankommen, die Verteilung und die Integration der Menschen zu meistern. Knapp zwei Monate nach Kriegsausbruch in der Ukraine geht es in dieser Folge von SPIEGEL Daily um die Fragen: Wie schaffen wir das dieses Mal? Und: Haben wir aus dem Jahr 2015 gelernt?

Außerdem zeigt Reporter Imre Blazer im Willkommens-Zelt der Berliner Stadtmission, wie sehr der Staat auf die Unterstützung durch Freiwillige setzt. Und er besucht die 23-jährige Kiewerin Maryna, die privat in Berlin untergekommen ist. Sie will sich so schnell es geht registrieren, arbeiten und »sich wie ein ganz normaler Mensch fühlen.« Klappt das?

