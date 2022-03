Bundestagsdebatte über Ukrainekrieg Merz kritisiert Zeitrahmen für Selenskyj-Rede als »völlig unpassend«

Am Donnerstag wird der ukrainische Präsident per Video im Bundestag zugeschaltet. CDU-Chef Merz kritisiert, dass das Parlament im Anschluss an Selenskyjs Rede über Corona debattieren soll.