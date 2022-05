Merz war am Dienstag zu seinem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Auf Twitter veröffentlichte er ein Video, das ihn im fahrenden Zug auf dem Weg nach Kiew zeigt. »Es ist schön, in diesem Land zu sein«, sagte der CDU-Politiker. »Alles sicher, alles gut, und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ«, berichtete Merz in seinem Video. Demnach verbrachte er eine Nacht im Schlafwagen.