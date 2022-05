Als Friedrich Merz Anfang der Woche in Kiew auftauchte, war rasch von einem »Coup« die Rede. Während sich der Kanzler noch vor einer Reise in die Ukraine drückte und der Bundespräsident bei der Regierung in Kiew nicht einmal willkommen war, fuhr der CDU-Chef einfach hin. Er traf schließlich sogar Wolodymyr Selenskyj, den Präsidenten, zudem weitere Spitzenpolitiker, machte sich ein Bild von den russischen Gräueltaten, berichtete in den sozialen Medien über seine Gespräche, die Besuche, die Gefühle.

Auch diplomatisch war die Reise offenbar erfolgreich, jedenfalls im Rückblick. Denn Merz persönlich soll es gewesen sein, der zwischen Selenskyj und Frank-Walter Steinmeier vermittelte, deren Verhältnis durch die verhinderte Reise des Bundespräsidenten Mitte April schwer gelitten hatte. In seinem Gespräch mit Selenskyj habe Merz den ukrainischen Präsidenten gebeten, Kontakt zu Steinmeier aufzunehmen, um die geplatzte Reise aufzuarbeiten, heißt es. Die Blockade helfe nicht weiter, sie müsse gelöst werden, im Krieg gegen Wladimir Putin könne man nicht über Reisediplomatie streiten. So wird Merz zitiert.

Im Bundespräsidialamt bestätigt man, dass Merz sich in Kiew für Steinmeier eingesetzt habe, ließ allerdings offen, inwieweit es tatsächlich die Mahnung des Christdemokraten war, die Selenskyj dazu veranlasste, zum Telefonhörer zu greifen. Signale für ein Gespräch seien schon vor der Reise von Merz in Berlin angekommen. Fest steht, dass der Präsident in Kiew mit Steinmeier erst am Donnerstag telefonierte, also nach der Rückkehr von Merz.

Sehr freundlich soll die Atmosphäre in dem 45-minütigen Telefonat gewesen sein, heißt es. Man habe die »Irritationen der Vergangenheit« ausgeräumt und wolle nun nach vorne blicken. Steinmeier versicherte Selenskyj die volle Solidarität Deutschlands. Und Selenskyj lud in dem Telefonat nicht nur Steinmeier nach Kiew ein, sondern gleich die gesamte Staatsspitze – Olaf Scholz inklusive. Reist jetzt auch Scholz nach Kiew? Der Kanzler hatte sich zuletzt noch gegen eine Reise nach Kiew gesperrt – unter Verweis auf die unfaire Behandlung Steinmeiers. Jetzt dürfte einem Besuch in der Ukraine eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Auch in der SPD hofft man darauf, dass der Kanzler rasch in Kiew aufschlagen wird, womöglich schon in der kommenden Woche gemeinsam mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Macron hat sich für Montag in Berlin angemeldet.

Übrigens: Merz' Gespräch mit Selenskyj war nicht einmal geplant. Zugesagt war eigentlich nur ein Treffen mit dem Stabschef des Präsidenten, Andrij Jermak, am späten Dienstagnachmittag. Aber als der CDU-Vorsitzende mit seiner Mini-Delegation dann erschienen war, so berichtet ein Teilnehmer, sei plötzlich die Tür aufgegangen und Selenskyj habe sich dazugesetzt. Das Gespräch fand wegen der Sicherheitslage an einem geheimen Ort statt. Über eine Stunde nahm sich der ukrainische Präsident schließlich Zeit für Merz und seine Begleiter, darunter der CDU-Bundestagsabgeordnete und Militärexperte Roderich Kiesewetter. Sehr fokussiert und klar sei Selenskyj in dem Gespräch gewesen, wird berichtet. Auch habe er über die jüngsten Diskussionen im Bundestag über die Lieferung von schweren Waffen genau Bescheid gewusst. Und ein offenes Ohr für die Botschaft des deutschen Oppositionsführers hatte Selenskyj offenbar auch: Frieden mit Steinmeier.