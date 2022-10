Wie dringend solcher Schutz benötigt wird, zeigen die jüngsten russischen Angriffe in der Ukraine. Als Vergeltung für die Bombenexplosion auf der Krim-Brücke vom Samstag hatte Russland am Montag landesweit ukrainische Städte bombardiert. Am Dienstagmorgen setzte Moskau seine Angriffe fort und bombardierte vor allem Energieanlagen Westen des Landes.

Das Luftabwehrsystem IRIS-T SLM besteht aus drei Fahrzeugen: einer Abschussrampe auf einem Militär-Lkw mit Platz für acht Raketen, einem Radarfahrzeug und einem Führungsfahrzeug. Die Luftabwehrraketen können Ziele in bis zu 20 Kilometern Höhe und 40 Kilometer Entfernung treffen. Ihre Reichweite ist damit deutlich größer als etwa jene von schultergestützten Flugabwehrraketen wie die ebenfalls von Deutschland an die Ukraine gelieferten Stinger-Flugabwehrraketen.