Forderungen nach weiteren Abgaben aus den Truppendepots erteilte Lambrecht zuletzt eine Absage. Als Befehlshaberin könne sie weitere Lieferungen aus Beständen der Bundeswehr nicht verantworten.

Mais drängte gegenüber »Zeit Online« indes auf Reformen und Pragmatismus bei der Beschaffung von neuem Gerät. Bei der Beschaffung der Hauptwaffensysteme komme es darauf an, sich auf das »unbedingt Notwendige« zu fokussieren und marktverfügbare Lösungen zu finden. »Wir können uns nicht in jedem Fall langwierige Entwicklungslösungen leisten«, so Mais.