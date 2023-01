Dazu kommt: Großbritannien hat bereits die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Challenger 2 angekündigt. Polen und Finnland wollen Leopard-2-Panzer in die Ukraine schicken. Auch andere europäische Länder wie Schweden oder Spanien sympathisieren damit. Das Argument, keine Alleingänge machen zu wollen, lässt sich also immer schwieriger durchhalten. Doch für Scholz ist vor allem entscheidend, was die USA tun. In Berlin gibt es eine Bereitschaft, etwas bei den Leoparden zu tun, wenn Washington gleichzeitig Abrams-Panzer liefert.

Wie könnte eine Einigung in Ramstein aussehen?

Sollte Deutschland weiterhin auf eine eigene Lieferung verzichten, wäre es zumindest vorstellbar, dass Berlin den Verbündeten vorerst eine Lieferung der Leopard-2-Panzer erlaubt – vielleicht schon in Ramstein. Für Rüstungsexporte aus Deutschland gilt: Eine Weitergabe in Drittländer muss von der Bundesregierung genehmigt werden. Das wird in der Regel in den Kaufverträgen festgehalten. Das heißt: Polen und Finnland müssten bei einer Lieferung ihrer Leopard-2-Panzer in die Ukraine erst Scholz fragen. Pistorius macht am Donnerstagabend in der ARD eine entsprechende Andeutung. Zur möglichen Export-Erlaubnis für Verbündete sagte er: »Das wird sich in den nächsten Stunden oder morgen früh herausstellen.«

Polen schloss eine Lieferung auch ohne Zustimmung Deutschlands als Herstellerland nicht aus. Polen sei zu einer solchen nicht standardgemäßen Handlung bereit, sagt Vize-Außenminister Pawel Jablonski dem privaten Radiosender RMF FM am Morgen.