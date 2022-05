Mit einem offenen Brief haben Alice Schwarzer und weitere Prominente die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine weiter befeuert. Feministin Schwarzer hat Kritik an dem Schreiben nun zurückgewiesen. In dem Brief warnen sie und 27 weitere bekannte Persönlichkeiten vor einem Dritten Weltkrieg infolge der Waffenhilfe für die Ukraine.

»Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich ernsthaft von der Gefahr eines neuen Weltkriegs überzeugt«, sagte die Publizistin am Sonntagabend in der »Bild«-Talksendung »Die richtigen Fragen«. Zwar sei Hilfe für die Ukrainer bei der Selbstverteidigung richtig, doch gehe es »um die sehr schwierige Grenzziehung zwischen Unterstützung zur Verteidigung und Lieferung von Waffen, die von Herrn Putin als Angriffswaffen verstanden werden können«.