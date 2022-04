Lange hat die Bundesregierung gezögert, der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression zuzustimmen. Nun hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) das zögerliche Vorgehen in einer Fragestunde vor dem Bundestag verteidigt.

Gleichzeitig wies Baerbock zurück, dass mehr Waffenlieferungen automatisch eine weitere Eskalation des Krieges bedeute. Putin habe durch seine Invasion die Uno -Charta für Menschenrechte für nichtig erklärt. Da sich der Kremlchef nicht mehr an das Völkerrecht halte, »entscheidet er allein, welche unsere Handlungen er als Kriegseintritt wertet«, sagte Baerbock. »Wir können sein Handeln nicht antizipieren, weil er nicht regelbasiert entscheidet.« Entsprechend könne der Westen nicht länger auf bestehende Sicherheiten setzen. »Die brutale Realität ist, wir können nicht mit einfachen Antworten diesen Krieg stoppen«, sagte Baerbock, »das kann allein der russische Präsident«.

Die Bundesregierung hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass sie der Ausfuhr gebrauchter Gepard-Flugabwehrpanzer aus den Beständen des Rüstungskonzerns KMW an die Ukraine zustimmt. Damit rückte sie ihrer bisherigen Haltung ab, nicht direkt Panzer in das Kriegsgebiet zu liefern.

Eine Entsendung deutscher Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine lehnte Baerbock deutlich ab. Allerdings müsse die Bundeswehr ihre Präsenz in den baltischen Staaten als Teil der Nato-Truppe deutlich verstärken. Man könne den Baltik-Staaten im Ernstfall nicht versprechen, im Falle eines russischen Angriffs »dann schon da zu sein«.