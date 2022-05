Außenministerin Annalena Baerbock sieht den Zeitpunkt eines EU-Beitritts der von Russland angegriffenen Ukraine ungewiss. Die Grünenpolitikerin bekräftigte zwar am Montag in Frankfurt an der Oder: »Die Ukraine gehört zum Haus Europa .« Doch fügte sie auf eine Frage nach dem EU-Beitritt hinzu: »Wir wissen nicht, wann der Schritt erfolgen kann und wie er erfolgen kann, weil sie gerade in einem furchtbaren Krieg sind.«

Soldaten befürchten Großangriff auf Stahlwerk, Selenskyj sieht Russen isoliert – das geschah in der Nacht

Krieg in der Ukraine:

Krieg in der Ukraine: Soldaten befürchten Großangriff auf Stahlwerk, Selenskyj sieht Russen isoliert – das geschah in der Nacht

Krieg in der Ukraine: Soldaten befürchten Großangriff auf Stahlwerk, Selenskyj sieht Russen isoliert – das geschah in der Nacht

Krieg in der Ukraine: Soldaten befürchten Großangriff auf Stahlwerk, Selenskyj sieht Russen isoliert – das geschah in der Nacht

Bei ihrem Auftritt an der Frankfurter Universität Viadrina sagte sie am Montag: »Wir dürfen nie wieder leere Versprechungen machen.« Deshalb müssten noch in diesem Halbjahr die längst angebahnten Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien eröffnet werden.

Baerbock bekräftigte die Forderung an Russland, den Ukrainekrieg sofort zu beenden. In einer Rede schlug die Außenministerin den Bogen zur europäischen Einigung. »Russlands Krieg verneint all das, wofür unser nach 1945 und nach 1989 geschaffenes Europa steht: Frieden und Freiheit, Demokratie und Menschenwürde«, sagte sie.